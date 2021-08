Italia-Argentina, console d’Italia Giulia Campeggio incontra la comunità italiana a San Francisco

La console generale d’Italia a Cordoba, in Argentina, Giulia Campeggio, si è recata in visita nella cittadina argentina di San Francisco, in provincia di Córdoba. Lo riferisce il consolato d’Italia a Coroba sul suo sito, spiegando che Campeggio ha incontrato il sindaco Ignacio García Aresca e i rappresentanti della collettività italiana; ha inoltre visitato la scuola bilingue e biculturale Dante Alighieri, la scuola bilingue Normal e il parco industriale di San Francisco.