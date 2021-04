Istituti italiani di cultura nel mondo, da Mosca a Sydney a Buenos Aires tante interessanti iniziative

ItaliaChiamaItalia.it sottolinea da sempre l’importanza della promozione della cultura italiana nel mondo. In questo, gli Istituti italiani di cultura svolgono un ruolo fondamentale. Di seguito, alcune delle iniziative culturali organizzate dai diversi IIC in giro per il mondo.

IIC San Paolo: Domani ‘Il caso Dante Alighieri e la storia della criminologia’

Nell’ambito della celebrazione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, domani, 22 aprile, alle 15, sarà possibile seguire l’evento ‘Il caso Dante Alighieri e la storia della criminologia’, parte del ciclo Scienza Viva, realizzato dalla Pontifical Catholic University of São Paulo con la partecipazione del console generale d’Italia a San Paolo, Filippo La Rosa.

Un dibattito per analizzare, sotto una nuova ottica, la sentenza che ha portato il sommo poeta in esilio, e così anche a scrivere la sua opera conosciuta in tutto il mondo ‘La Divina Commedia’. Il ciclo Scienza Viva è stato lanciato durante la pandemia dal Programma di studi post-laureati in storia della scienza della Pontifical Catholic University of São Paulo allo scopo di promuovere presentazioni e dibattiti sulla scienza sia nella sua prospettiva storica che nell’impatto sulla società attuale.

IIC Rio de Janeiro introduce Biblioteca virtuale

L’Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro ha introdotto la Biblioteca virtuale. In collaborazione con Mlol (Media Library online), su questa piattaforma sarà possibile leggere e farsi consegnare a libri italiani su argomenti vari.Vuoi sapere della cucina italiana? Alla Biblioteca virtuale puoi! Vuoi sapere della storia italiana? Alla Biblioteca virtuale puoi! Vuoi leggere i classici italiani? Alla Biblioteca virtuale puoi! Nel momento in cui stiamo vivendo, le biblioteche non sono aperte, quindi, precisa l’IIC di Rio, questa è l’occasione per leggere libri incredibili senza dover uscire di casa.

Cinema, domani IIC Buenos Aires organizza proiezione ‘I vitelloni’ di Fellini

Nell’ambito della mostra ‘Il Centenario. Fellini nel mondo’, l’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires e il Mnad (Museo Nazionale delle Arti Decorative) presentano in prima assoluta la proiezione in streaming, per domani, giovedì 22 aprile, alle 18, del film ‘Los inútiles’ (I vitelloni) di Federico Fellini.

IIC AMBURGO: DOC “KINDERBLOCK” PER LA SETTIMANA DELLA MEMORIA

“La Storia non accade e basta. Siamo noi a farla accadere”. Questo è il motto della Settimana della Memoria, iniziata 20 aprile, e nel cui ambito l’Istituto italiano di cultura di Amburgo trasmetterà in streaming, oggi e domani, il film documentario “Kinderblock”. Il film racconta la storia del piccolo Sergio De Simone, che fu assassinato dalle SS nel seminterrato dell’edificio di Bullenhuser Damm 92-94 ad Amburgo 76 anni fa, il 20 aprile, dopo aver subito crudeli esperimenti medici. Il film sarà disponibile in italiano con i sottotitoli sia in tedesco che in inglese. Per il 22 aprile 2021 alle 19 l’IIC ha organizzato un incontro digitale con i testimoni Andra e Tatiana Bucci, lo storico Marcello Pezzetti e il regista Ruggero Gabbai. Andra e Tatiana Bucci sono le cugine di Sergio De Simone: il film “Kinderblock” si basa sui loro ricordi e racconti.

IIC LOS ANGELES: PRESENTAZIONE FILM “TRASH” PER GIORNATA DELLA TERRA

In occasione dell’Earth Day 2021 e nell’anno della partnership Regno Unito-Italia per la 26esima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26), l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presenta il film d’animazione “Trash”, diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano.

L’evento – in programma dal 22 al 24 aprile – è organizzato in collaborazione con AL ONE srl, Britweek Los Angeles, The Lab Mag e Laboratory Arts Collective. Accompagnato da un esclusivo video di presentazione dei due registi, “Trash” (Italia 2020, 88′) affronta il tema attuale e universale del riciclaggio dei rifiuti e di come i comportamenti responsabili di ognuno possono fare la differenza. Questo piccolo gioiello di animazione made in Italy è un film d’avventura che combina intrattenimento ed educazione.

“Trash” – i cui protagonisti sono un gruppo di oggetti abbandonati – si rivolge al pubblico giovane ma non solo, con un messaggio positivo sul riciclaggio e sulle seconde possibilità. La visione del film sarà affiancata da una mostra virtuale accessibile dal 22 aprile al 30 maggio 2021 e composta da oltre 200 opere, tra cui disegni, storyboard e una selezione di materiale video che illustra le fasi creative di un film d’animazione in 3D.

IIC SYDNEY: 3 CORTOMETRAGGI ITALIANI A FESTIVAL CINEMA REBORN 2021

Dopo la pausa forzata dovuta alle restrizioni per la pandemia, riprende quest’anno la collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney e l’associazione Cinem Reborn. Nel vasto panorama di offerta cinematografica cittadina, Cinema Reborn ricopre un ruolo particolare perché offre pellicole australiane e internazionali che hanno fatto la storia del cinema ed è specializzata nella ricerca di pellicole restaurate e nella scoperta di tesori nascosti negli archivi cinematografici in tutto il mondo, per poi inserirli nella propria programmazione annuale. Oltre a numerose pellicole di varia provenienza, nel 2021 il comitato direttivo dell’associazione ha incluso ben tre lungometraggi italiani.

Si tratta dei lavori di due tra i più conosciuti ed apprezzati registi italiani, Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni, Il gattopardo e Le amiche, oltre a una chicca che risale addirittura all’epoca del muto, Filibus del 1915 diretto da Mario Roncoroni corredato dall’accompagnamento orchestrale registrato, predisposto dal distributore statunitense. Il Festival si terrà dal 29 aprile al 2 maggio presso il Cinema Ritz di Randwick e il programma che vede la collaborazione con l’IIC si aprirà venerdì 30 aprile alle 18.30 con il film di Antonioni, proseguirà sabato 1 maggio con il capolavoro di Visconti, alle 17.45, per concludersi domenica 2 maggio alle 14.00 con la magica atmosfera del “muto”. Da segnalare, nell’ottica di interscambio culturale tra entità culturali australiane e italiane, la consolidata collaborazione tra Cinema Reborn e la Fondazione Cineteca di Bologna “L’immagine ritrovata”. (

IIC MOSCA: “LA CITTA’ E LA NATURA VIVENTE”, INCONTRO CON BOERI

Nell’ambito della Settimana della Terra, l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca organizza l’incontro online “La città e la natura vivente”. Il 23 aprile, la direttrice dell’IIC della capitale russa Daniela Rizzi incontrerà l’architetto Stefano Boeri, Professore Ordinario di Urbanistica presso il Politecnico di Milano e oggi direttore del Future City Lab della Tongji University di Shanghai, un programma di ricerca che anticipa la mutazione delle metropoli planetarie, dal punto di vista della biodiversità e della forestazione urbana. A concludere la conferenza sarà Enrico Brugnoli, addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Mosca.