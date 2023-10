Qui in Italia si sono fatti dei sondaggi per vedere come si comporta l’opinione pubblica riguardo alla questione della guerra israelo-palestinese. I sondaggi sono stati condotti per giornali come Affaritaliani.it e non solo. I risultati dicono che la maggior parte degli italiani sia a favore di Israele.

Secondo un sondaggio condotto per il quotidiano Affaritaliani.it, i cui dati sono stati resi pubblici giovedì 12 ottobre, in questa fase del conflitto il 74,1% degli italiani è con Israele. Solo il 2,1% degli italiani difende esplicitamente Hamas, mentre quelli senza un’opinione precisa sono il 23,8%.

Ora, in quel 23,8% di coloro che non hanno un’opinione precisa vi è di tutto. Vi sono persone che effettivamente non conoscono la storia e che per questo si astengono dal dare un giudizio (perché non sono in grado di darlo), ma vi sono anche quelli che dicono di essere dalla parte di Israele ma che poi tendono a dire che l’esercito israeliano faccia male ad entrare nella Striscia di Gaza (come se avesse un’alternativa) o equiparano l’esercito israeliano ad Hamas.

Va detto che Israele non vuole colpire i civili palestinesi, tanto da voler fare evacuare la zona interessata dalle operazioni militari.

Questa guerra non è un conflitto tra due Stati, come nel caso del conflitto tra Russia e Ucraina, ma è una guerra tra uno Stato riconosciuto e legittimo, come Israele, ed un’organizzazione terroristica che vuole la distruzione di quello Stato, del suo popolo e di ciò che non rispecchia la sua visione, compresi i cristiani. Inoltre, i Palestinesi non hanno un loro Stato perché in passato non riconobbero Israele, nel 1948. Questo è un dato di fatto. Ci sarebbe dovuto essere un riconoscimento reciproco, ma non ci fu.

Ci sono delle questioni storiche che sarebbero da trattare in maniera approfondita. Israele farebbe a meno di mandare i suoi soldati a combattere se non ci fosse questo problema.

Un altro dato che emerge è la scomparsa totale dell’altra realtà politica arabo-palestinese: l’Autorità Nazionale Palestinese. Di fatto, non esiste più. Anzi, ci sono anche delle ribellioni contro di essa. Dunque, Hamas è diventata così potente da scavalcare Abu Mazen e soci? Può essere.

Certo è che i sondaggi debbono essere letti con attenzione, per cercare di capire meglio il pensiero del popolo italiano riguardo a un tema tanto scottante come quello del conflitto israelo-palestinese.