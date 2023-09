iPhone 14: quali sono le caratteristiche che lo rendono un cult

In questo articolo ti spieghiamo perché questo è il momento migliore per un iPhone 14 e quali sono le caratteristiche che dovrebbero farti dire Sì

Si vociferano già numerose indiscrezioni sull’iPhone 15 atteso per la fine dell’autunno, c’è chi parla di innovazioni incredibili e chi invece verifica numerose somiglianze con iPhone 14 Pro … ma oggi non vogliamo concentrarci su un modello non ancora uscito, quanto più spiegarti perché questo è il momento migliore per un iPhone 14 e quali sono le caratteristiche che dovrebbero farti dire Sì.

iPhone 14: i modelli disponibili

Si tratta di una delle ultime linee Apple, lanciato nel 2022 iPhone 14 ha già conquistato tutti sia nella versione basic che in quella Plus e quella Pro. Lo smartphone con uno schermo che varia dai 6,1 ai 6,7 pollici e fotocamera Hole-Punch senza Notch ha un Chip A16 e un Model 5G oltre ad un sistema di raffreddamento con camera di vapore.

Se iPhone 14 nella versione basic ha numerose prestazioni e dettagli interessanti, sono soprattutto la versione Plus e quella Pro o Pro Max a conquistare i consumatori più esigenti e appassionati di tecnologia. Il modello 14 Pro ha un display di qualità, ottima potenza e un design rinnovato mentre il modello 14 Plus si distingue per uno schermo più grande, maggiore luminosità e una batteria molto più performante. Il top di gamma è però sicuramente iPhone 14 Pro Max, un modello con un design curatissimo, un display senza pari e l’unione tra una batteria imbattibile ed elevate prestazioni… se dovessimo proprio trovargli un difetto potremmo nominare la sua dimensione ma ti assicuriamo essere comunque assolutamente gestibile.

Vuoi risparmiare sull’acquisto? Questo è un ottimo momento per fare shopping, mentre si attende l’uscita del successivo inevitabilmente le proposte precedenti abbassano un po’ i prezzi per poter essere acquistate ma è con i modelli ricondizionati che fai veri e propri affari: dai resi sugli e-commerce al mondo business che cambia rapidamente il proprio smartphone, sono numerosi i modelli che vengono scartati e acquistati da siti specializzati per poter rimettere in vendita modelli ricondizionati. Dopo un attento check e un intervento meticoloso, sono proprio come nuovi… ma hanno un prezzo decisamente più appetibile!

5 motivi per scegliere un iPhone 14 in versione Pro

Abbiamo pensato di aiutarti nella scelta mettendoti davanti alcuni dei punti forte di iPhone 14 soprattutto nella versione Pro.