INSIEME PER IL FUTURO | Merlo: “Simbolo MAIE a Di Maio? Valuteremo, finora nessun contatto”

Tra i simboli a cui potrebbe appoggiarsi il nuovo gruppo di ex M5S c’è anche quello del MAIE, ma il suo presidente, Sen. Ricardo Merlo, dichiara: “Finora nessun contatto con Di Maio, né telefonate né altra comunicazione, zero”

“Insieme per il futuro” è il gruppo nato alla Camera e guidato da Luigi Di Maio dopo lo strappo con il Movimento 5 Stelle. Al Senato, per creare un gruppo parlamentare è necessario un simbolo di un partito che abbia partecipato a competizioni elettorali, oltre ad avere un numero minimo di componenti (20 a Montecitorio e 10 a Palazzo Madama).

Tra i simboli a cui potrebbe appoggiarsi il nuovo gruppo c’è anche quello del MAIE, il Movimento Associativo Italiani all’Estero fondato e presieduto dal Senatore Ricardo Merlo. Che però spiega di non avere avuto alcun contatto con Di Maio. Almeno fino ad oggi.

Raggiunto telefonicamente dall’ANSA, sull’ipotesi di una ‘cessione’ del logo del MAIE a ‘Insieme per il futuro’, Merlo dichiara: “Non c’è stato alcun contatto con Luigi Di Maio e con altri parlamentari; se eventualmente arrivasse una loro richiesta per disporre del nostro simbolo, la analizzeremo al momento“.

Di fatto, l’iter sarebbe quello seguito nel 2019 dal gruppo di Italia viva, alleatosi al Senato con il Partito socialista italiano di Riccardo Nencini, che disponeva di un simbolo politico.

Merlo ha ribadito: “Finora nessun contatto con Di Maio, né telefonate né altra comunicazione, zero“.