INCENDIO NEL RESORT | Kenya, morta l’italiana Michela Boldrini

Lo scorso 22 febbraio tre italiani sono rimasti ustionati al resort ‘Barracuda Inn’ di Watamu, costa paradisiaca a sud di Malindi, in Kenya. Michela Boldrini, bergamasca di 39 anni, era subito apparsa la più grave. E la notte scorsa purtroppo non ce l’ha fatta: è morta all’ospedale di Mombasa, una cinquantina di chilometri a sud della località turistica dove si trovava in vacanza con il cugino Mattia Ghilardi, panettiere di 36 anni, di Grosotto, in Valtellina, anche lui rimasto ustionato nell’incendio del resort, così come una turista napoletana. Loro due non sono in pericolo di vita, ma si trovano ancora ricoverati nello stesso ospedale dove è morta Michela Boldrini.