IMPRESE | Sottosegretario Di Stefano: Farnesina interlocutore unico per tutela e promozione all’estero

Il sottosegretario Manlio Di Stefano e’ intervenuto questa mattina all’evento di presentazione del 34mo Rapporto Ice sul commercio estero e dell’annuario 2020 Istat-Ice.

Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, l’evento, aperto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha permesso di approfondire le linee direttrici del rilancio economico del nostro Paese a seguito degli effetti della pandemia ponendo particolare attenzione ai settori dell’innovazione, e-commerce, finanza al servizio dell’economia reale, sostegno all’internazionalizzazione.

“Sappiamo quanto l’economia italiana abbia sofferto in questi mesi” – ha affermato il sottosegretario – “ecco perche’ durante la crisi Covid abbiamo lavorato incessantemente guardando alla ripresa economica, fino ad arrivare alla firma dell’ormai celebre Patto per l’Export, lo scorso 8 giugno”.

Il sottosegretario Di Stefano si e’ inoltre soffermato sulla recente acquisizione da parte del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale, che rendono la Farnesina un interlocutore chiave nel sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese, anche grazie alla sua estesa rete estera, composta da oltre 300 sedi tra ambasciate, consolati, rappresentanze permanenti e Istituti italiani di cultura, alla quale si aggiungono i 78 uffici di Ice Agenzia e i 12 uffici del Gruppo Cdp-Sace-Simest.

“Grazie a tale riforma”, ha evidenziato Di Stefano “dal gennaio scorso le aziende italiane trovano nella Farnesina un interlocutore unico per le loro esigenze di tutela e promozione all’estero, cui si affianca innanzitutto il supporto offerto da Ice Agenzia quale braccio operativo delle politiche di promozione commerciale”.

In conclusione del suo intervento, il sottosegretario Di Stefano ha sottolineato in particolare l’impegno del Patto per l’Export per fornire alle imprese italiane gli strumenti digitali a sostegno dell’export, quali i Temporary Export Manager o la messa in opera di una nuova piattaforma online dedicata agli strumenti per le imprese che costituira’ un “single entry point” in cui le aziende potranno informarsi e approfondire le numerose opportunita’ messe a disposizione dalle Istituzioni italiane, ad ogni livello.