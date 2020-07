CHALLENGE | La solidarietà femminile viaggia on line con uno scatto in bianco e nero

Tutti possono aderire, non è una challenge privata e dedicata ai vip ed alle celebrities. Partecipare è facilissimo, basta condividere una propria foto in bianco e nero online con l’hashtag adatto

Nuova challenge social. #Women Supporting Women. La solidarietà femminile viaggia on line con uno scatto in bianco e nero. Migliaia e migliaia le partecipanti, star del grande schermo, influencer e donne comuni, con un hashtag che ha travolto tutte.

Un selfie in primo piano e parte “Donne che supportano le donne”, una challenge che è diventata virale. Su instagram centinaia e centinaia di scatti di donne in bianco e nero. Il fine è di manifestare la propria solidarietà contro la violenza. Star oltreoceano oppure made in Italy, in atteggiamenti convenzionali oppure sensuali, poco importa. Lo scopo è quello di perorare la causa di solidarietà contro il maschilismo, contro la violenza. Fra le dive di casa nostra, in pole troviamo Alessia Marcuzzi, che ha postato un primo piano veramente intenso.

Anche una rampolla del trio Kardashian, Khloe, ha partecipato, con il suo fascino ruspante, e perfino la mitica Sharon Stone, con il suo charme ammaliante. Ma non mancano i selfie di Eva Longoria, Charlize Theron, Natalie Portman, Laura Pausini, Chiara Ferragni e di molte altre showgirls o starlettes. Gli scatti arrivano da ogni parte del mondo.

Tutti possono aderire, non è una challenge privata e dedicata ai vip ed alle celebrities. Partecipare è facilissimo, basta condividere una propria foto in bianco e nero online con l’hashtag adatto, in nome di una fratellanza, anzi, meglio dire una sorellanza universale. Oppure si viene nominati. E ogni donna che viene nominata, deve nuovamente nominare, come in una catena, altre donne che stima. Alcuni aggiungono allo scatto una didascalia. Così il post è più completo.

Sharon Stone è sintetica con il suo “challenge accepted”. E così la sfida è diventata virale, da alcuni giorni. L’importante è che lo scatto, la foto, sia semplice, senza filtri, né trucchetti vari. Un selfie al naturale. Non si è testimonial di un brand, si è testimonial di una solidarietà. Ancora non è reso noto di come sia nata questa sfida digitale. Ciò che conta, è che vige una unica regola, quella di supportarsi fra donne.