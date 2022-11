IMMIGRATI | La Francia non può dare lezioni a nessuno

Se Francia ed Italia fanno parte dell'Unione Europea con gli altri Paesi, i migranti debbono essere distribuiti in tutti i Paesi aderenti. Altrimenti, non avrebbe più senso continuare a parlare di Unione Europea

Tra Italia e Francia è in corso un braccio di ferro sui migranti. Il torto è tutto della Francia. Infatti, non è scritto da nessuna parte che, con Grecia, Malta e Cipro, l’Italia debba essere l’approdo per i migranti clandestini che provengono dall’Africa mentre gli altri non li vogliono.

Non è corretto che solo Italia, Grecia, Malta e Cipro debbano prendersi in carico i migranti. Inoltre, se la nave, per esempio, batte bandiera tedesca, i migranti devono essere presi in carico dalla Germania.

Oltre a ciò, la Francia si sta comportando male. Infatti, il presidente francese Emmanuel Macron accusa l’Italia di non volere i migranti, ma li respinge a Ventimiglia e a Claviere, in Provincia di Torino. Non pochi migranti sono morti nel tentativo di passare da Ventimiglia al Comune francese di Mentone, passando per la Cima Giralda, la montagna che si trova sul confine tra Francia ed Italia e che è attraversata dall’omonima galleria autostradale.

Ci sono donne incinte che da Ventimiglia vogliono andare in Francia e vengono respinte dai poliziotti francesi, i quali dicono che se quelle donne partorissero in territorio francese i bambini diventerebbero automaticamente cittadini francesi.

La trasmissione televisiva “Fuori dal Coro” ha fatto vedere anche un episodio deprecabile nel quale i francesi sono stati protagonisti. L’episodio parla di un gruppo di migranti che si trovava a bordo di un barchino che stava navigando sul Canale della Manica. I migranti si sono trovati in mezzo ad una tempesta ed il mare era mosso. Le autorità francesi non li hanno salvati. Anzi, i migranti chiedevano aiuto alle autorità francesi e queste ultime li invitavano a rivolgersi a quelle britanniche. I migranti sono morti. Dunque, i francesi non possono dare lezioni di umanità a nessuno.