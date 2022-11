FOTO | Oman, la Dante Alighieri lancia il primo centro per l’insegnamento della lingua italiana

Come ItaliaChiamaItalia ci auguriamo che iniziative come questa possano essere sviluppate in tanti altri Paesi del mondo: l’Italia è una superpotenza culturale e deve puntare anche su questo

Corsi di lingua italiana in Oman. Anche così si promuove nel mondo la nostra cultura.

La Società Dante Alighieri, sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia e dell’Associazione di amicizia Italo-omanita, ha sottoscritto un accordo per la promozione e l’insegnamento dell’italiano in Oman, lanciando per la prima volta corsi di lingua italiana nel Sultanato aperti al pubblico.

Controparte del progetto sarà Global Education Services, agenzia educativa omanita.

“Promuovere la cultura e la lingua italiane nel mondo è la missione statutaria della Società Dante Alighieri”, ha dichiarato Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri.

“Lo facciamo – ha proseguito – non solo grazie ai corsi in presenza, ma anche e soprattutto grazie alle attività realizzate con la nostra nuova piattaforma digitale Dante.global. Con l’innovazione tecnologica e metodologica di Dante.global, al passo con gli strumenti più avanzati, possiamo garantire una proposta didattica di alto profilo”.

“Siamo molto lieti di questo nuovo accordo con l’Oman, un paese chiave per la promozione di molti settori italiani, e consideriamo l’accordo con GES un passo strategico fondamentale”.





Secondo Federica Favi, Ambasciatore d’Italia a Mascate, l’accordo in questione rappresenta “un punto di svolta nelle nostre relazioni culturali con l’Oman, che avvicina l’italiano al pubblico omanita e rappresenta un ulteriore strumento a sostegno del percorso di diversificazione economica intrapreso da questo Paese. Apprendere l’italiano offrirà nuove opportunità ai giovani omaniti, agevolando la conoscenza del nostro paese in diversi campi, dall’educazione alla tecnologia, e rendendo possibile la certificazione delle proprie competenze professionali in ambiti emergenti come il turismo o l’ingegneria. Abbiamo lavorato molto con le autorità omanite in questi anni per rendere tutto questo una realtà”.

Come ItaliaChiamaItalia ci auguriamo che iniziative come questa possano essere sviluppate in tanti altri Paesi del mondo: l’Italia è una superpotenza culturale e deve puntare anche su questo. La lingua italiana è musica e poesia ed è la quarta lingua più studiata nel mondo, anche grazie a realtà come la Dante Alighieri.