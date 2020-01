IL GRAFFIO | Le sardine, movimento della peggiore sinistra

Il 26 gennaio non si vota solo per le regioni, si vota per un' idea del nostro Paese. Se vi stanno bene questi che stanno affondando l'Italia votate la sinistra, il Pd, la Bonino, le sardine, i centri sociali, i grillini….

Le sardine, movimento della peggiore sinistra e del peggior antifascismo, volevano impedire a Salvini di svolgere un comizio a Bibbiano: gli è andata male. Sono finiti i tempi in cui i comunisti impedivano con la violenza al Msi di svolgere comizi e congressi.

Il 26 gennaio non si vota solo per le regioni, si vota per un’ idea del nostro Paese.

Vi sta bene aspettare 13 mesi per una mammografia, vi stanno bene i privilegi fiscali delle cooperative che distorcono la concorrenza, vi sta bene essere governati da una banda di delinquenti incapace di risolvere il benché minimo problema? Vi sta bene che anziché parlare e risolvere i problemi degli italiani questi cantino bella ciao, si inventino una minaccia fascista che non esiste, insultino la memoria di Pansa, ma soprattutto tengano in piedi un governo che non ha consenso nel Paese?

Se vi stanno bene questi che stanno affondando l’Italia votate la sinistra, il Pd, la Bonino, le sardine, i centri sociali, i grillini….