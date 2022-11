IIC Amburgo, VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Dal 14 al 20 novembre 2022 si svolgerà la settima edizione della “Settimana della cucina italiana nel mondo“, una rassegna annuale che celebra il patri-monio della cucina italiana, promuovendone le eccellenze attraverso la Rete della nostra diplomazia, raggiungendo 124 paesi tra Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, ICE e Camere di Commercio all’Estero. Il tema centrale di questo anno è: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”.

L’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ha programmato due eventi. Ambedue si terranno martedì 15 novembre 2022. Dalle ore 11:15 alle ore 16:00 circa avrà luogo una passeggiata culinaria nel quartiere amburghese di Ep-pendorf, un quartiere molto amato dagli amburghesi e ricco di locali di tutte le specie. La passe-giata sarà guidata dal gastronomo e esperto di cucina Andrea Agostini (Master in Food Culture and Communication), ex alunno dell’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La prima tappa della passeggiata è l’Isemarkt, il famoso mercato di Eppendorf che si svolge sotto i binari sospesi in aria della metropolitana numero 3, la linea gialla di Amburgo. Al mercato seguirà una visita da Damettto Nudeln, inaugurato 4 anni fa dall’esperta informatica veneta Monica Da-metto, che dopo 10 anni di assistenza clienti e controllo management della piattaforma Jimdo si è dedicata allo studio della pasta diventandone una vera esperta. Monica offrirà un workshop e una degustazione di pasta all’uovo artigianale.

Si passerà poi da Viani sempre nel quartiere di Eppendorf per un Food Shopper Tour e una degustazione. Il numero di partecipanti è limitato, è richiesta la registrazione via e-mail a events@iic-hamburg.de entro e non oltre il 14 novembre. La partecipazione all’evento è gratuita.

Più tardi nella serata, precisamente alle ore 19:00, verrà proiettato presso la Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo il film “Diario di spe-zie” (2021, 95 Min.) di Massimo Donati. La proiezione sará in lingua originale con sottotitoli in inglese. Il thriller racconta la storia di Luca, (Lorenzo Ri-chelmy), un cuoco ed esperto di spezie, e di Andreas (Fabrizio Ferracane), noto restauratore di opere fiamminghe. I due provengono da ambienti e mondi molto diversi e sono caratterialmente distanti tra loro. Luca infatti è un ragazzo intro-verso, riservato e un po’ impacciato, mentre Andreas conduce una vita più mondana ed è un uomo molto sicuro di sé.

L’incontro tra i due porta il cuoco a riflettere sulla sua carriera e a credere che finalmente sia giunto il momento per cambiare vita. Finora il ragazzo ha lavorato in un ristorantino di provincia, che gli permette di avere uno stipendio e di condurre un’esistenza tranquilla, ma questo impiego non gli dà la possibilità di crescere professionalmente. Convinto che sia ora di cambiare, Luca abbandona il suo vecchio lavoro per seguire Andreas, ma ignora che quest’ultimo nasconde grandi segreti e un passato oscuro. Nel corso del viaggio che li condurrà in Germania, Luca scrive nel suo dia-rio, dove da sempre raccoglie ricette e informazioni sulle spezie, i suoi pensieri nella speranza di mantenere la sua lucidità…

Dopo la proiezione del film seguirà un dibattito con il regista Massimo Donati che si collegherà via Zoom. Il dibattito sarà moderato e tradotto in tedesco da Francesca Bravi dell’Università CAU di Kiel. Donati non è solo regista, ma anche scrittore: nel 2013 Feltrinelli ha pubblicato il suo esordio letterario, il thriller “Diario di spezie”, dal quale poi, nel 2021, ha tratto il film omonimo. L’ingresso alla proiezione in Istituto è gratuito, con registrazione obbligatoria tramite il portale Eventbrite.