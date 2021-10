Halloween 2021 a Roma

Halloween night nella capitale. La dark night più famosa dell’anno sbarca a Roma con numerosi eventi. Il 31 ottobre appuntamento nei locali più trendy, all’insegna di streghe, fantasmi, zombie, con abiti e maschere a tema. Un evento per grandi e per bambini, per divertirsi indossando costumi colorati, sorseggiando drink o degustando cene con menù ad hoc. Sempre rispettando le misure di sicurezza, dopo la pausa dovuta all’emergenza Covid, si potrà riprendere a divertirsi.

Ci sarà da scegliere fra una svariata serie di happy hour: da Monster Night, a La paura fa 90’s, ed altri happenings dall’aria terrificante. Il menù sarà studiato apposta per l’evento, un favoloso horror dinner show, dove il pubblico partecipante è invitato ad indossare costume o maschera. Non mancherà la musica, rigorosamente a tema, con le songs dei The Cure, The Cult, Siouxsie & The Banshees. Una horror night fra sfide, giochi a premi, Trivial pursuit e molto altro ancora.

Halloween è una ricorrenza di origine celtica, che si celebra la sera del 31 ottobre. Nel XX secolo dagli Stati Uniti si è diffusa in molti paesi del mondo con manifestazioni di tipo commerciale, a carattere macabro, sfilate e giochi dei bambini che girano di casa in casa recitando “trick-or-treat” (dolcetto o scherzetto). La simbologia legata all’occulto è la caratteristica della festa, con il simbolo della zucca con la faccia sorridente e spaventosa illuminata da una candela all’interno.

Luna Park, parchi di divertimento, ristoranti e pub diventano protagonisti con cene a tema, truccabimbi, spettacoli per bambini e di magia. Fra le tante proposte romane, troviamo Halloween all’Hotel Quirinale, con il Fantasma del teatro dell’Opera, in via Firenze, 59. Si potrà partecipare a una micro pochade, dove ci si potrà perdere nei corridoi dell’albergo alla ricerca di uno dei fantasmi più spaventosi.

Halloween a I Casali di Castel di Leva “Madness in Wonderland”, propone di seguire il bianconiglio nel paese delle meraviglie, di prendere un tè con il cappellaio matto e di poter perdere la testa per la regina di cuori. Halloween a Cinecittà World, con il Parco del Cinema e della Tv di Roma che si trasforma con tante novità a tema, fra scheletri, zombie, vampiri, fantasmi, zucche, ragnatele, i personaggi horror preferiti e l’immancabile Zombie Walk.