Guida ai casinò esteri che accettano italiani

Sono diverse le modalità offerte dai casinò stranieri per premiare i loro giocatori. Tra le più comuni troviamo il bonus di benvenuto e i depositi minimi

Internet offre sempre molte possibilità. La rete ha decisamente ampliato il panorama dei casinò stranieri accessibili anche ai giocatori italiani.

Iscriversi a siti di casinò stranieri online è molto semplice e di solito le regole sono tradotte in italiano e ben illustrate.

Andremo ora a presentarvi una selezione di siti di casinò esteri che consentono l’accesso al gioco agli italiani.

Senza deposito immediato

Questo tipo di casinò online è tra i più ricercati dagli appassionati. Alcuni di loro possono offrire un bonus, una somma che permette di provare i giochi senza dover depositare nulla.

Ovviamente questa tipologia di casinò è molto ricercata ma di solito è offerta solo da siti stranieri.

Questi casinò mettono a disposizione dell’ utenza una somma che deve essere giocata in un determinato periodo di tempo. L’offerta ha ovviamente una scadenza e potrebbe essere valida solo su alcuni giochi. I casinò online esteri, molto spesso, applicano alcune restrizioni per quel che riguarda il prelievo in caso di vincita. Ad esempio potrebbe essere richiesto l’invio dei documenti d’identità

Online si possono trovare diversi siti di casinò online stranieri. Considera che ognuno di questi può applicare diverse condizioni per i suoi bonus. A ogni modo le condizioni più comuni prevedono che il bonus erogato non possa essere prelevato ma debba essere giocato secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal sito.

Descrizione dei diversi welcome bonus esistenti

Di solito il bonus viene erogato quando si deposita una cifra minima. Questa può essere di 5,10 o di 20 euro. Il bonus è spendibile sul sito del casinò online secondo le regole interne: potrebbe dunque essere spendibile su tutti i giochi o solo su alcuni.

Anche la durata, la data di scadenza entro cui va utilizzato, cambia secondo la discrezionalità dell’amministrazione del sito.

Alcuni casinò possono richiedere che le vincite avute tramite la somma del bonus debbano essere giocate per un certo numero di volte prima di poter effettuare un prelievo. Il rollover, questo il termine tecnico del “ri-gioco”, è sempre specificato al momento dell’iscrizione nei termini e nelle condizioni del sito.

Su alcuni casinò è possibile ricevere il bonus senza dover effettuare nessun deposito al momento dell’iscrizione e senza dover inviare i documenti.

Un sito di giochi d’azzardo online non è un sinonimo automatico di affidabilità. Ci sono però casino stranieri dotati di licenza europea. Questi sono i siti che consigliamo di usare.

Questi casinò online risultano sicuramente essere più sicuri e affidabili rispetto a quelli che non sono muniti di tale licenza. Infatti i migliori casino esteri che accettano italiani sono quelli regolarmente registrati presso nazioni che dispongono di leggi, regolamenti e normative chiare sul gioco d’azzardo online.

I siti europei di gioco online non presentano il marchio ADM-AAMS. Sulle loro pagine si possono trovare le licenze del paese in cui sono registrati. Come ad esempio Malta (MGA) o Curacao ’eGaming authority).