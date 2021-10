GREEN PASS | Salvini: “O sbaglia tutto il mondo o esageriamo noi”

“La mia speranza e' che se i dati continueranno a essere positivi, entro novembre o al massimo la fine dell'anno, non sia piu' necessario nessun certificato per andare a lavorare"

“Siamo fra i Paesi piu’ vaccinati al mondo e purtroppo il certificato obbligatorio per andare a lavorare c’e’ solo in Italia: o sta sbagliando tutto il mondo, o stiamo esagerando noi”. Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Torino per sostenere il candidato sindaco di centrodestra Paolo Damilano, a proposito del green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

“Ho sentito questa mattina il presidente Draghi – ha aggiunto – gli ho chiesto il massimo impegno, che e’ quello che ci sta mettendo la Lega, per garantire il lavoro a tutti. E quindi escludere dal mondo del lavoro milioni di italiani non penso che sia corretto”.

“Lasciare a casa poliziotti, insegnanti, medici, infermieri – ha spiegato – non mi sembra giusto. La mia speranza e’ che se i dati continueranno a essere positivi, entro novembre o al massimo la fine dell’anno, non sia piu’ necessario nessun certificato per andare a lavorare”.