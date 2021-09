Green Pass, Merlo (MAIE): “In arrivo soluzione per italiani all’estero inoculati con vaccini non approvati dalla UE”

“Lo sforzo che abbiamo fatto come MAIE nel parlamento italiano sta per dare i suoi frutti”, dichiara l’ex Sottosegretario agli Esteri sui social

Green pass, “a breve una circolare sugli italiani vaccinati all’estero”. Lo ha annunciato il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale si impegna così a regolamentare la situazione dei connazionali vaccinati fuori dall’Italia con immunizzanti non autorizzati dall’Ema.

Finora, infatti, il certificato verde era rilasciato ai vaccinati all’estero solo con Pfizer, Moderna, AstraZeneca e J&J.

Soddisfatto il presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Sen. Ricardo Merlo, che nei giorni scorsi non solo ha presentato un’interrogazione parlamentare, ma ha continuamente sollecitato i membri dell’esecutivo – anche attraverso contatti diretti – a trovare una soluzione adeguata al problema del Green Pass per quei connazionali all’estero vaccinati con vaccini non riconosciuti dall’Unione Europea.

Presentato dal MAIE, inoltre, anche un ordine del giorno in questo senso (approvato dal governo), primo firmatario l’On. Mario Borghese, vicepresidente MAIE.