GREEN PASS | Lunghe attese per chi si è immunizzato all’estero

Sono tantissimi gli italiani nel mondo che si sono vaccinati all’estero, nei propri Paesi di residenza o nelle località estere in cui si trovavano per svago studio o lavoro, che hanno grandi difficoltà ad ottenere il Green pass

Quasi un mese per ottenere il Green pass: ha dovuto armarsi di pazienza la diciassettenne parmigiana tornata da Dubai a inizio agosto, dove si è ammalata di Covid. Lo si legge sulla Gazzetta di Parma.

Nonostante i tamponi negativi eseguiti sia all’aeroporto di partenza degli Emirati Arabi, sia allo scalo aereo di arrivo in Italia, la ragazza è riuscita a quasi un mese dalla richiesta ad ottenere la sospirata carta verde rilasciata anche a chi è guarito dal Covid da meno di sei mesi.

Sono tantissimi gli italiani nel mondo che si sono vaccinati all’estero, nei propri Paesi di residenza o nelle località estere in cui si trovavano per svago studio o lavoro, che hanno grandi difficoltà ad ottenere il Green pass. Lasciapassare verde che, lo ricordiamo, può essere ottenuto solo in Italia, dopo essersi comunicati con la propria Asl di riferimento. A questo link maggiori info.