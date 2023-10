Nuove risorse in arrivo ai Comites di tutto il mondo. Grazie a precedenti accantonamenti, infatti, in questa parte finale dell’anno – fa sapere la Farnesina – sarà possibile erogare uno stanziamento integrativo a tutti i Comites con i bilanci in ordine.

E’ senza dubbio una buona notizia per tutti coloro che fanno parte dei Comitati e che con grande spirito di volontariato, rubando del tempo alla propria attività professionale e alla propria famiglia, operano ogni giorno per facilitare i rapporti tra le comunità italiane e le istituzioni diplomatiche.

Le risorse aggiuntive giungono inaspettate; non importa, dunque, se l’ammontare del contributo sarà contenuto: sarà in ogni caso utile quale disponibilità anticipata per il 2024.

Grazie al lavoro del governo e dunque, in questo caso, del Sottosegretario agli Esteri con delega agli italiani nel mondo, Giorgio Silli, dell’Amministrazione, in particolare del direttore generale per gli italiani all’estero alla Farnesina Luigi Vignali, e del CGIE, a partire dal prossimo anno i Comites potranno contare su una maggior stabilità finanziaria fin da subito.

Ricordiamo che i Comites sono istituzioni elette democraticamente dai cittadini italiani in ogni circoscrizione consolare. Svolgono un lavoro assai importante, rappresentando la collettività italiana e segnalando ad ogni Sede Consolare, al CGIE e al ministero degli Esteri i problemi e le necessità dei connazionali.