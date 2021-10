GP Imola confermato, Di Maio: “Importante impegno finanziario della Farnesina”

Per il titolare della Farnesina "con il presidente Stefano Bonaccini infatti abbiamo deciso di unire le forze e riportare a Imola un gran premio prestigioso per tutta l'Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy”

“Adesso è ufficiale, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà nel cartellone della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che aggiunge: “L’Italia avrà due gran premi di F1: Monza e, appunto, Imola. Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco, Agenzia ICE e ACI Automobile Club d’Italia, e che ha visto un importante impegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che la sinergia tra governo centrale e Regione Emilia-Romagna”.

Per il titolare della Farnesina “con il presidente Stefano Bonaccini infatti abbiamo deciso di unire le forze e riportare a Imola un gran premio prestigioso per tutta l’Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy. Questa è l’Italia che eccelle, con visione e programmazione, che attraverso competizioni internazionali riesce a mettere in risalto le nostre bellezze e competenze. E come sempre la Farnesina è in prima linea per valorizzare il brand Italia”, conclude Di Maio.