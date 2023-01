GOVERNO | Renzi: “Trump, Putin e Bolsonaro li lascio a Salvini”

“Gira in rete un video illuminante su Salvini, in cui Salvini spiega che Putin e’ un grande presidente, che Trump e’ un grande presidente e che Bolsonaro e’ un grande presidente. Abbiamo visto in queste ore cosa sono capaci di fare Putin, Trump e Bolsonaro. Ebbene: dimmi con chi vai e ti diro’ chi sei, la politica estera italiana e’ questa. Salvini e’ lo stesso che mi attaccava quando io stavo con Obama, quando io stavo con Macron, quando io stavo con Tony Blair. Io sono orgoglioso di stare da questa parte del campo. Trump, Putin e Bolsonaro li lascio volentieri a Salvini”. Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un video pubblicato su Instagram.