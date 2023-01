Made in Italy, Odoguardi (MAIE): “Bene governo, noi pronti a fare la nostra parte”

“Giorgia Meloni, capo del governo italiano, e Antonio Tajani, ministro degli Esteri, stanno lavorando per trovare il modo di dare maggiore impulso all’export italiano e alla promozione delle eccellenze tricolori oltre confine. L’ha ribadito nelle scorse ore il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, in occasione dell’inaugurazione di Pitti Immagine a Firenze. Non solo moda, negli obiettivi del governo, ma anche enogastronomia, cucina, motori, cultura, robotica. Tutto ciò che rappresenta il made in Italy nel mondo. Condividiamo l’indirizzo politico dell’esecutivo e siamo felici che questa sia la direzione tracciata. Come MAIE, infatti, da tempo ormai portiamo avanti battaglie a favore della vera ristorazione italiana all’estero, per esempio, e della promozione delle nostre eccellenze. Sono temi che fanno parte del Dna di un Movimento come il nostro, che nasce all’estero, tra gli italiani nel mondo, e che è fiero di contribuire, con il proprio impegno e con il proprio lavoro, alla promozione di tutto ciò che è italianità. Con l’inizio di questo nuovo anno, abbiamo già fissato in agenda appuntamenti importanti, che coinvolgeranno per esempio anche le Camere di commercio italiane nel mondo oltre che decine di commercialisti in Italia, con lo scopo di fare rete, tutti insieme, e di individuare strategie possibili tese all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e all’ulteriore crescita del nostro export. Quando si tratta di diffondere e promuovere le eccellenze tricolori, il MAIE c’è”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.