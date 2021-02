GOVERNO | Merlo (MAIE): “Sono ottimista, credo nella buona volontà di Italia Viva” [VIDEO]

“Sono ottimista, credo nella buona volontà di Italia Viva e di tutte le forze che fanno parte di questo tavolo. Speriamo di avere uno sbocco di questa crisi il più presto possibile, e cominciare a lavorare ai problemi reali degli italiani che sono la crisi sanitaria e la crisi economica”. Queste le parole del Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura, in una dichiarazione in Via degli Uffici del Vicario presso Montecitorio. Sul tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera Roberto Fico nell'ambito delle consultazioni: "Se da quella stanza non esce un governo, allora si vada al voto", taglia corto Merlo.