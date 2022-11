Giusto reintegrare i medici non vaccinati

Qui in Italia sono state implementate delle misure restrittive che possono essere definite draconiane, ma ci sono stati più morti che in altri Paesi

I medici non vaccinati contro il Covid sono stati reintegrati. Così il Governo del premier Giorgia Meloni ha cominciato a smantellare l’impianto normativo che era stato messo in piedi dal precedente esecutivo in nome della salute pubblica e della lotta al Covid. Ora il virus non rappresenta più un pericolo reale, sia perché ci sono le cure sia perché si è endemizzato. La variante Omicron è meno aggressiva del Covid di Wuhan. Anche molti di quelli che sono stati contagiati da quest’ultimo e che (legittimamente) dovrebbero avere paura, dicono che non abbia più senso mantenere queste misure restrittive, misure che (in realtà) non hanno neppure fermato i contagi. Lo dimostrano gli oltre 171.000 morti.

Qualcosa non torna. Se si fosse rivalutata la medicina territoriale, forse, molti malati di Covid si sarebbero potuti salvare. Invece, si è implementato un protocollo non aggiornato (le famose “Tachipirina e vigile attesa”) e si è puntato solo sugli ospedali. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Il sistema ospedaliero si è ingolfato e ci sono più di 171.000 morti registrati. Per colpa di pratiche restrittive, come i lockdown ed il Green Pass anche per lavorare, si sono limitate le libertà individuali delle persone e si è anche danneggiata l’economia. Basta pensare al comparto del turismo.

Si è danneggiata anche la sanità (alla faccia del diritto alla salute di cui tanto si è parlato) mandando a casa i medici non vaccinati, i quali sarebbero serviti nei momenti più difficili.

Dunque, ben venga questa decisione del nuovo Governo. È arrivata l’ora di smetterla con questa paura che non ha portato nulla di buono, cosa che accade tuttora. La pandemia ci deve insegnare non solo a difendere la salute ma anche a tutelare la libertà, che è come l’ossigeno: non si si vede ma quando manca si sente. Se si fosse guardato ad altri modelli di gestione della pandemia, molte cose sarebbero andate diversamente.