GAS | La bolletta di gennaio è più leggera del 34,2%. Meloni: “Ottima notizia”

La bolletta di gennaio è più leggera del 34,2% per le famiglie del mercato tutelato, un terzo del totale. Il taglio della bolletta “è un’ottima notizia”, ha detto soddisfatta la premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri. È “importante per i cittadini, per le imprese e per l’intero Paese”, ha affermato in una nota il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, spiegando che la strategia energetica “potrà rendere il nostro Paese l’interlocutore principale in Europa e nel Mediterraneo”.

“L’impegno sull’aumento del costo del gas sta dando i suoi risultati. Il prezzo è sceso e credo che già dalle prossime bollette si vedranno tagli significativi”. Così il premier Giorgia Meloni, durante la trasmissione ‘Dritto e rovescio‘, su Rete 4.

“Per quanto riguarda l’indipendenza energetica sto spendendo molto tempo all’estero, soprattutto in Africa” ha sapere. “La sfida sul lungo periodo infatti è diversificare sia le fonti che i tipi di energia. L’Italia per la sua posizione nel Mediterraneo può diventare la porta dalla quale occorre passare per avere il gas in Europa”.

Sul reddito di cittadinanza: “E’ necessario distinguere l’assistenza nei confronti di chi non puo’ garantirsi una dignita’ lavorando e chi ha la possibilita’ di lavorare in modo dignitoso. Noi stiamo riformando tutta la misura”.

“Vogliamo confermare l’assistenza a chi non e’ oggettivamente in condizioni di lavorare, disabili ma anche over 60 che non hanno ancora accesso alla pensione, famiglie che hanno minori a carico e non hanno lavoro”, ha detto Meloni. “Cambia la questione per le persone in eta’ da lavoro, che non hanno figli minori a carico. Per loro immaginiamo un percorso diverso, ovvero aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro”

Per stare con la figlia Ginevra “faccio del mio meglio, non è facilissimo tenere tutto insieme. Adesso se ne lamenta di più. Qualche giorno fa mi ha detto: ma perchè hai scelto di fare questo lavoro mamma? Però spero che ne sia fiera”.