FRANCIA | Addio a Gian Virgilio Mazzoleni, fondatore del Circolo dei Bergamaschi

L’Eco di Bergamo fa sapere che si è spento lunedì scorso a 92 anni Gian Virgilio Mazzoleni, di Bedulita, storico presidente del Circolo dell’Ente Bergamaschi nel Mondo (Ebm) di Audincourt/Seloncourt/Valentigney, nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea). Verrà sepolto nel cimitero di Cepino.

“Originario di Bedulita, dove era nato nel 1930, in una famiglia con otto fratelli, Mazzoleni è emigrato nel 1957 a Valentigney, dove si costruì casa e aprì un’impresa edile. Mazzoleni circa 20 anni fa fondò il Circolo dell’EBM di Audincourt/Seloncourt/Valentigney, promuovendo diverse iniziative ed eventi conviviali. Per il suo impegno a favore degli emigranti in Francia lo Stato italiano gli ha conferì una medaglia di riconoscenza”.

“Siamo molto addolorati – afferma Carlo Personeni, presidente dell’Ebm – partecipiamo al lutto facendoci interpreti dei sentimenti della grande famiglia degli emigranti bergamaschi”.