Il presidente francese Emmanuel Macron ha sciolto il Parlamento e ha indetto nuove elezioni. Il partito di Macron, Renaissance, è stato onoramente sconfitto alle elezioni europee. Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen, è dato in testa. Potrebbe ripetere l’exploit che c’è già stato alle elezioni europee. Dunque, cosa accadrà? Vincerà Marine Le Pen? Potrebbe accadere.

Se una cosa del genere accadesse Rassemblement National avrebbe la maggioranza in Parlamento e il controllo del Governo. Inoltre, Marine Le Pen potrebbe anche aspirare alla carica di presidente alle prossime elezioni presidenziali.

Ora, deve essere detto che Macron resterà in carica a prescindere da tutto. Non si dimetterà dalla carica di presidente. Ma se Rassemblement National vincesse ci sarebbe una coabitazione con l’attuale inquilino dell’Eliseo. Tale coabitazione non sarebbe facile. Anzi, sarebbe molto difficile e Macron sarebbe un’anatra zoppa.

Inoltre, potrebbe esserci quest’altro scenario: Les Républicains, i socialisti e gli altri partiti potrebbero coalizzarsi intorno a Macron per non fare vincere Marine Le Pen. Dunque, la destra del Partito Popolare Europeo, la sinistra e gli altri partiti farebbero un’ammucchiata contro Marine Le Pen. Tale ammucchiata potrebbe anche vincere, ma sarebbe una coalizione raffazzonata e fondata solo sull’essere contro Rassemblement National. Non si fa politica contro qualcuno. Si fa politica per portare avanti progetti.

Si vedrebbe esattamente quello che si sta vedendo nell’Unione Europea. Siamo di fronte ad un sistema sempre più impopolare che pensa solo alla sua sopravvivenza.