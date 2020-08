Francesco Patamia (MAIE): “Eliminare l’Imu per gli italiani nel mondo una volta per tutte”

“Una riforma – prosegue Patamia – servirebbe a dare respiro a tantissimi italiani che, di fatto, non vivono più in Italia, ma continuano a considerare l’Italia sempre come la casa a cui tornare.

Noi del MAIE vogliamo spenderci a sostegno dei tanti connazionali che chiedono al Parlamento italiano una legge che elimini l’Imu una volta per tutte.

Penalizzare gli iscritti AIRE proprietari di prima e unica casa in Italia non ha alcun senso, anzi, è un danno per il nostro Paese, in termini economici e culturali. In questo modo costringiamo i nostri connazionali a vendere le proprie abitazioni, quindi non torneranno più in Patria e i loro soldi andranno a spenderli da un’altra parte. Così anche il turismo di ritorno va a farsi benedire”.

“Come MAIE Europa – annuncia l’esponente del Movimento – stiamo lavorando al testo di una proposta legislativa, che contiamo di avere pronta già nelle prossime settimane. Tutti i cittadini italiani, residenti all’estero e non, possono supportare l’iniziativa del MAIE Europa: nelle sedi periferiche MAIE Belgio, Francia, Germania e Svizzera abbiamo attivato uno sportello che consente di firmare una petizione per avviare le procedure di proposta legislativa di iniziativa popolare. Abbiamo previsto la presenza di un notaio che due giorni alla settimana sarà presente in ciascuna sede per assicurare la regolarità delle procedure. Ci aspettiamo che gli italiani all’estero accorrano numerosi. Noi del MAIE – conclude Patamia – non dimentichiamo mai gli italiani nel mondo e i loro interessi”.