FOTO | Piscina e sauna panoramica immerse nella neve: la vacanza family al Bella Vista di Trafoi

Sullo Stelvio esiste un luogo autentico e carico di magia in cui sport e divertimento fanno rima con relax e benessere per adulti e bambini. È l’Hotel Bella Vista di Trafoi, family hotel 4 stelle gestito dalla famiglia del campione di sci Gustav Thöni: luogo ideale per un weekend o una settimana bianca in famiglia, ma anche in coppia o con gli amici, in cui rifugiarsi dopo aver trascorso una giornata sulla neve, tra sci, escursioni, ciaspolate e gare in slittino. Particolare l’attenzione alle famiglie e ai bambini, che possono trovare gli ingredienti per una vacanza di sano divertimento che concilia relax, sport ed enogastronomia. Qui la neve è scesa copiosa anche quest’inverno e il paesaggio innevato diventa anche suggestiva cornice per un rituale wellness che rispetta la tranquillità del luogo e della natura circostante.

WELLNESS CON VISTA ORTLES: LA NUOVA SAUNA ESTERNA E LA PISCINA RISCALDATA

Il miglior modo per rigenerarsi dopo una giornata sulla neve? All’Hotel Bella Vista un rituale di benessere combina i benefici per il corpo con il piacere di un relax per la mente e l’anima. Novità di questa stagione, infatti, la nuova sauna finlandese esterna con vista sull’Ortles, la più alta cima dell’Alto Adige. Realizzata in legno di larice locale, raggiunge una temperatura di 90°C e consente di vivere anche l’esperienza dell’aufguss, il rituale con le gettate di vapore guidato da due sauna master, tra un sottofondo musicale e un panorama che emoziona. Depurativa per l’organismo, rilassante per la muscolatura, rigenerante e in grado di rafforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e la respirazione, eliminare lo stress, la sauna è un ottimo toccasana per il corpo, specialmente dopo un’escursione al freddo o una giornata sugli sci. Al suo esterno, inoltre, un piccolo lago artificiale consente di immergersi nell’acqua gelida per un raffreddamento naturale, mentre a pochi passi una piscina infinity pool con acqua riscaldata e circondata dalla neve permette di concedersi un momento di puro relax. Un percorso wellness impreziosito dal quadro naturale che circonda la struttura, a pochi metri dai boschi di larice e abete, in cui vivono gli animali selvatici, con lo sguardo che spazia in alto, tra le cime più note delle Dolomiti dell’Engadina. E ancora le coccole di benessere continuano nella vasca idromassaggio o scegliendo uno dei trattamenti proposti dalla piccola spa dell’hotel.