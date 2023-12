A Santo Domingo la prima edizione del “Natale Italiano” ha preso vita martedì 12 dicembre all’Hotel Embassy Suite.

Organizzata dall’Associazione Mondo Italia, l’iniziativa ha riunito gran parte dei rappresentanti della comunità italiana in Repubblica Dominicana.

Si è trattato di un incontro simbolico, assolutamente apolitico, pensato soprattutto per stare insieme e per dare una piccola mano d’aiuto – con piccoli gesti di solidarietà – ai connazionali più fragili.

La serata è stata aperta con uno spettacolo dal vivo, che ha celebrato la musica e il canto, con un coro natalizio interpretato dai talentosi bambini italo-dominicani. Ricca l’esposizione eno-gastronomica italiana, con una vasta gamma di prelibatezze italiane, un vero viaggio culinario nel cuore dell’Italia.

Non poteva mancare l’accensione dell’albero di Natale, momento culminante della serata che ha emozionato tutti.

Da parte del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, sono state donate borse di studio a giovani talentuosi e meritevoli, tutti figli di italiani. Distribuiti panettoni categoricamente made in Italy a tutti i presenti e ovviamente giocattoli per i più piccoli.

L’incontro è stata anche l’occasione per riconoscere l’importanza di alcuni imprenditori italiani che si sono distinti nella propria professione, nel mondo della cultura, dell’italianità.

Tra i premiati Marco Cracco – Premio della maestria italiana; Francesco Curcio (Stella della cucina Italiana); Enrico Soldati – Premio Italia oltre i confini; Giuliana Tasselli – Premio alla creatività italiana.

Domizia Bacci, una delle più grandi imprenditrici italiane in RD per quanto riguarda l’importazione di cucine e mobili italiani, è stata premiata dal MAIE con la Stella di Ambasciatore del made in Italy nel mondo.

A conclusione dell’evento, è stato messo all’asta un quadro dell’artista Giuliana Tasselli: il ricavato è stato donato alla fondazione Raffaello Sanzio, che si occupa di assistere i connazionali più deboli e bisognosi.