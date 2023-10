Filippo Ferretti è il nuovo coordinatore del MAIE a Tampa. A nominarlo è stato Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’estero.

“Ho scelto di sostenere il MAIE rappresenta in modo autentico e profondo le necessità e le sfide che affrontano gli italiani nel mondo“, ha dichiarato Ferretti.

“Ho notato un impegno genuino nel cercare soluzioni concrete per migliorare la vita di chi, come me, vive lontano dall’Italia. Questa dedizione mi ha ispirato e mi ha convinto che il MAIE fosse la scelta giusta per promuovere i valori e gli ideali che condivido”, ha aggiunto il neo coordinatore.

Tra le priorità individuate da Ferretti, ci sono “la promozione dei diritti degli italiani all’estero, il supporto alla cultura italiana e la collaborazione con altre organizzazioni locali per migliorare la vita della comunità italiana in questa regione”.