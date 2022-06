Flavio Tosi aderisce a Forza Italia: “Questo partito ha i miei valori”

Berlusconi: “Darà un contributo decisivo al successo elettorale del centrodestra a Verona e più in generale al nostro movimento. Forza Italia è in forte ripresa”

Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, entra in Forza Italia. Ad annunciarlo è lui stesso, in conferenza stampa. “Sono onorato di entrare in Forza Italia. Un percorso di liste civiche e mio ha consentito di arrivare a questo passo. Aderisco più che volentieri a Forza Italia perché c’è voglia di competenza e capacità di governo. Questo partito ha esattamente i miei valori che lo distinguono dal resto della coalizione di centrodestra. Mi riconosco nell’area pragmatica con capacità di governo”.

“Benvenuto in Forza Italia a Flavio Tosi”, dichiara Silvio Berlusconi. “Amministratore stimato e di grande esperienza, è stato artefice di un risultato importante anche in questa tornata di elezioni amministrative. Darà un contributo decisivo al successo elettorale del centrodestra a Verona e più in generale al nostro movimento. Forza Italia è in forte ripresa, cuore e fulcro del centrodestra: continueremo a lavorare per renderla ancora più forte”.

In merito all’adesione di Flavio Tosi a Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di FI, si e’ detto “molto contento”. “A Verona – prosegue in una nota – e non solo la sua rappresentativita’ e’ molto forte e con il suo apporto nella citta’ scaligera e in tutto il nord-est Forza Italia vedra’ crescere il suo peso e il suo ruolo. Come responsabile degli Enti Locali considero preziosa questa sua scelta e lavoreremo certamente insieme per rafforzare il tessuto connettivo del nostro movimento. Flavio Tosi – conclude il senatore – e’ il primo che raccoglie il rinnovato appello di Silvio Berlusconi che si rivela, ancora una volta, il vero federatore della coalizione di centrodestra”.