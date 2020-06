FARNESINA | Sottosegretario Merlo riceve Console Generale a Parigi, Emilia Gatto

L’esponente del governo italiano: “Conto di poter presto fare visita alla comunità italiana residente a Parigi per ascoltare i connazionali e raccogliere le loro istanze, al fine di trovare le soluzioni più adeguate alle loro problematiche”

“Oggi ho ricevuto nel mio ufficio alla Farnesina Emilia Gatto, Console Generale a Parigi. Con lei abbiamo parlato dell’importante presenza italiana nella capitale francese: Comites, associazioni italiane, patronati, enti culturali. Tanta italianità anche in Francia”. Lo scrive sui propri canali social il Sottosegretario agli Esteri, Sen. Ricardo Merlo, postando una foto che lo ritrae insieme alla Console Generale.

“Conto di poter presto fare visita alla comunità italiana residente a Parigi per ascoltare i connazionali e raccogliere le loro istanze, al fine di trovare le soluzioni più adeguate alle loro problematiche. Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità di vita degli italiani all’estero ovunque siano nel mondo”, assicura in conclusione l’esponente del governo italiano.