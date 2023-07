FARNESINA | Italiani nel mondo, missione del Sottosegretario Tripodi a New York

Il Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Maria Tripodi è in missione oggi e domani a New York per partecipare su delega del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, a diverse sessioni di lavoro presso le Nazioni Unite.

Nella giornata di oggi, il Sottosegretario Tripodi interverrà all’apertura del segmento ministeriale del Foro Politico di Alto Livello delle Nazioni Unite, principale piattaforma globale dedicata allo sviluppo sostenibile e all’avanzamento dell’Agenda ONU 2030 e alla revisione dei suoi 17 Obiettivi.

Successivamente, il Sottosegretario prenderà la parola alla sessione di apertura dell’evento celebrativo del 25mo anniversario dall’adozione dello Statuto di Roma che ha dato vita alla Corte Penale Internazionale, alla presenza dei vertici della Corte, di Ministri e delegati degli Stati Parte e degli osservatori, e delle ONG affiliate.

Nella giornata successiva, il Sottosegretario Tripodi pronuncerà l’intervento nazionale in Assemblea Generale alla sessione dedicata alla situazione nei territori dell’Ucraina temporaneamente occupati, introdotta dal Ministro Kuleba per illustrare il piano di pace ucraino, per intervenire successivamente a una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alla discussione sui rapporti fra CdS e Corte Penale Internazionale organizzata da Svizzera e Giappone.

Al termine, presso l’Assemblea Generale, il SdS Tripodi pronuncerà l’intervento nazionale al dibattito generale del Foro Politico di Alto livello sullo Sviluppo Sostenibile. A margine, il Sottosegretario incontrerà il personale del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura, oltre a svolgere diversi incontri bilaterali con omologhi di altri Paesi, incentrati anche sulla promozione della candidatura di Roma a ospitare EXPO 2030.

Tripodi si recherà infine al Memoriale dell’attentato terroristico dell’11 Settembre per depositare una corona di fiori e rendere omaggio alle vittime.