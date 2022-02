FARNESINA | Italia-Repubblica Dominicana, incontro tra Andrea Canepari e l’Ambasciatore della RD in Italia Tony Raful

Andrea Canepari, fino allo scorso settembre Ambasciatore d’Italia in Repubblica Dominicana, ha ricevuto alla Farnesina l’Ambasciatore della RD in Italia, Tony Raful. Sul tavolo, tra i vari temi, le Camere di Commercio e la questione della candidatura di Roma per l’esposizione universale del 2030

L’Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, Tony Raful, ha incontrato alla Farnesina Andrea Canepari, fino allo scorso settembre Ambasciatore d’Italia in Repubblica Dominicana.

L’Ambasciatore Raful ha chiesto di parlare al diplomatico italiano che ora è responsabile presso il MAECI dell’internazionalizzazione degli enti locali, Sport, turismo, esposizioni universali, promozione agroalimentare (tra cui la settimana della cucina italiana nel mondo e la giornata del design) e camere di commercio straniere in Italia e camere di Commercio italiane all’estero.

L’incontro verteva proprio su quest’ultimo argomento, data l’intenzione della Repubblica Dominicana di rafforzare ancora di più lo strumento camerale per creare forti relazioni economiche con l’Italia.

Nell’incontro è stata sollevata anche la questione della candidatura di Roma per l’esposizione universale del 2030.

L’Ambasciatore Raful ha ricordato il grande lavoro fatto dal collega Canepari per rivitalizzare la Camera di commercio a Santo Domingo che ora comprende i più grandi imprenditori della RD. Egli ha poi ringraziato Andrea Canepari per il suo ruolo nel rilancio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e per aver pubblicato il libro sull’eredità italiana in Repubblica Dominicana che ha costituito uno spartiacque della conoscenza reciproca tra i due Paesi.