Fabrizio Santori (Lega) candidato alla Camera: “Portiamo in Parlamento i nostri valori”

“Ti scrivo per informarti che la Lega e Matteo Salvini hanno deciso di candidarmi alla Camera al secondo posto del collegio proporzionale P01: correrò sui municipi I, II, III, IV, V, VI e parte dell’VIII (solo Garbatella, Ostiense e Valco San Paolo). Un territorio difficile che ci vedrà sfidare Nicola Zingaretti, senza essersi dimesso da Presidente della Regione, catapultato a fare il capolista del Pd nel mio stesso collegio”. Lo scrive Fabrizio Santori nella sua ultima newslist.

“Pur ricoprendo la seconda posizione sono di fatto il capolista della Lega nel P01, perché Simonetta Matone è inoltre candidata al collegio uninominale U02 (Municipio III e IV) e siamo certi che anche grazie al nostro aiuto farà un grande risultato. Si tratta, per me e tutti coloro che hanno creduto in me anche nei momenti più difficili, di un risultato importante, di un riconoscimento del lavoro svolto, al di là del fatto che questa candidatura produca o meno un’elezione a deputato.

Ho sempre svolto la mia attività con passione, impegno e cercando di migliorarne sempre più qualità e competenza. Non ho dunque problemi a mettermi a disposizione della Lega e di Claudio Durigon con lealtà e spirito di servizio così come sto facendo dal 2018, perché ho sempre creduto nel progetto della Lega come forza trainante di un centrodestra nuovamente unito, grazie ai nostri sforzi, e vincente.

Se poi da questa ennesima battaglia sorgerà una vittoria, non esiterò anche in Parlamento a portare avanti le idee e i progetti per la nostra città e per i nostri valori che da anni svolgo con passione a livello territoriale a difesa dei diritti dei romani.

Il 25 settembre dopo anni di attesa, avremo tutti insieme l’occasione storica di vincere e governare con il centrodestra, mettere finalmente il Pd all’opposizione con una squadra finalmente compatta e senza Sinistra o 5Stelle nei dintorni.

Ringrazio dunque in primis Matteo Salvini per la fiducia, tutti i militanti, i consiglieri municipali della Lega, tutti i dirigenti romani e laziali che negli anni si sono spesi per un progetto comune, di una squadra che ha remato sempre nella stessa direzione e che sono certo che raccoglierà i suoi frutti a prescindere dai risultati dei singoli.

Con Roma e il Tricolore nel cuore, il nostro bagaglio di esperienza, competenza, passione e determinazione per rappresentarTi alla Camera dei Deputati ho bisogno di averTi al mio fianco. Poter ricevere proposte e denunce ma anche motivazione e il massimo del supporto. Ti chiedo dunque tutto quello che potrai dare per questa sfida difficile ma non impossibile, per accompagnarmi in queste poche settimane che ci separano dal voto e da una vittoria storica di tutto il centrodestra.

A differenza delle elezioni amministrative e regionali questa volta il mio nome sarà già scritto sulla scheda, basterà fare una X sul simbolo della Lega per votarmi.

Da oggi dunque parte il nostro impegno, massimo, h24 sul territorio per combattere il nostro principale avversario: l’astensionismo. Non è vero che “sono tutti uguali”, c’è chi ha sempre lavorato con abnegazione per le vere esigenze dei cittadini e chi no. È il momento di distinguerci e far valere il nostro orgoglio di essere “diversi”, è il momento di avere fiducia e gettare il cuore oltre l’ostacolo. Se Tu ci sei anche Noi ci saremo sempre”, conclude Santori.