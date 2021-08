Export made in Italy, è record assoluto

Export da record per l’agroalimentare italiano. Nei primi cinque mesi del 2021 – scrive l’Eco Risveglio – il valore dell’export è stato di quasi 17 miliardi di euro, cifra mai raggiunta in passato. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero, con un ulteriore balzo dell’alimentare dell’ 8,9% da gennaio a maggio.

Il settore – si legge – è stato l’unico in crescita anche nell’anno passato in piena pandemia.

“Il Piemonte ha contribuito all’export con circa 3 miliardi nei primi 6 mesi del 2020 – commentano il presidente Coldiretti Novara-Vco Sara Baudo e il direttore Francesca Toscani – ma per difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero bisogna considerare il settore agroalimentare come vera e propria risorsa strategica. Ora – aggiungono – bisogna lavorare al taglio della burocrazia che frena le imprese ed investire su progetti di ampio respiro per sostenere il trend di crescita dell’enogastronomia Made in Italy, agendo anche sui ritardi strutturali dell’ Italia e sbloccando tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti”.