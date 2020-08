EUROPA | Italiani all’estero, Vincenzo Moderno (MAIE) incontra il presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola

Tra i temi affrontati, al primo posto cultura e coesione sociale, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nell’interesse di Famiglie e Imprenditori per valorizzare l’identità italiana in Romania