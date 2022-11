ENTRA NEL CDP MAIE | Italiani all’estero, Luciana Laspro coordinatrice MAIE Brasile

“Sono felice di poter far parte del Comitato di presidenza del MAIE, l’unico Movimento di italiani all’estero presente nel Parlamento italiano e sul territorio a livello mondiale”, dichiara Laspro, al momento l’unica donna a far parte del Cdp MAIE. Il presidente Ricardo Merlo: "Presto nuovi ingressi"

Luciana Laspro è la nuova coordinatrice nazionale del MAIE in Brasile ed entra nel Comitato di presidenza del MAIE per portare avanti il tema delle Pari Opportunità.

Già candidata al Senato in occasione delle Politiche 2022, ripartizione Sudamerica, per il Movimento Associativo Italiani all’Estero, Laspro ha raccolto quasi 21mila voti di preferenza: un risultato molto buono, che tuttavia non le ha consentito di conquistare il seggio a Palazzo Madama.

Luciana, la più votata alle elezioni del Comites in Brasile, non si dà per vinta e anzi rilancia, scommettendo sulle proprie capacità e sul lavoro che saprà mettere in campo nel suo ruolo coordinatrice MAIE in terra brasiliana.

“Sono felice di poter far parte del Comitato di presidenza del MAIE, l’unico Movimento di italiani all’estero presente nel Parlamento italiano e sul territorio a livello mondiale”, dichiara Laspro, al momento l’unica donna a far parte del Cdp MAIE.