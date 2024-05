Luis Abinader resta presidente della Repubblica Dominicana, dopo la vittoria schiacciante – al primo turno – delle elezioni tenutesi domenica 19 maggio.

Con quasi il 70 percento de voti scrutinati, Abinader ha ottenuto il 58 per cento dei consensi contro il 22,87 per cento incassato dall’ex presidente Leonel Fernandez. Al terzo posto l’ex presidente della Camera, Abel Martinez, mentre nessuno degli altri sei candidati supera l’1,3 per cento di voti.

Fernandez e Martinez hanno riconosciuto la sconfitta alle elezioni attraverso messaggi sui social. Vari governi latinoamericani si sono intanto già congratulati Abinader.

“La gente ha parlato con chiarezza, i dominicani vogliono continuare ad approfondire il cambiamento. Mi assumo la fiducia che ho ricevuto e l’impegno di non frustrarla. Non vi deluderò”. Così Abinader nel suo primo discorso dopo i primi risultati del voto.