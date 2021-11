Elezioni Comites, Romagnoli (MdL): “Ultime ore per registrarsi e così poter votare, fatelo subito!”

“Vi ricordo che le liste del Movimento della Libertà sono presenti in diverse circoscrizioni consolari europee, i nostri candidati sono tutte persone che conoscono a fondo la realtà in cui vivono”

“Cari connazionali, domani, mercoledì 3 novembre, è l’ultimo giorno utile per potersi iscrivere al registro degli elettori e poter così votare in occasione delle elezioni dei Comites. Dunque, il mio invito a tutti voi è di fare in fretta! Se ancora non vi siete registrati, fatelo subito. Potete farlo attraverso il sistema Fast It o scaricando il modulo presente sul sito del vostro Consolato di riferimento, compilandolo e poi inviandolo per email alla sede consolare, insieme alla fotocopia di un vostro documento di identità”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà.

“Votare è importantissimo – sottolinea Romagnoli -, solo così potremo avere l’opportunità di cambiare le cose e di migliorare insieme tutto ciò che ancora non funziona”.

“Vi ricordo che le liste del Movimento della Libertà sono presenti in diverse circoscrizioni consolari europee, i nostri candidati sono tutte persone che conoscono a fondo la realtà in cui vivono e che hanno una particolare vocazione ad aiutare il prossimo. Io stesso sono candidato capolista per il Comites di Bruxelles. Amici – conclude il presidente MdL -, non possiamo perdere questa occasione: iscrivetevi al registro elettorale, fatelo adesso, per poter contribuire insieme a noi al cambiamento, per ridare ai Comitati degli italiani all’estero nuova linfa e rinnovato entusiasmo”.