L’INTERVISTA | Paola Ceccon a ItaliaChiamaItalia: “Mi candido al Comites per unire gli italiani in Costa Rica”

“Tutti noi italiani emigrati per situazioni della vita abbiamo gli stessi diritti dei nostri connazionali che vivono nel BelPaese. Siamo persone colte, informate e attente a tutto quello che succede in Italia, forse persino con una maggior chiarezza, già che riusciamo ad essere più obiettivi, osservando da fuori tutto quello che succede”.

Paola Ceccon è candidata al Comites locale, con la lista Associazione Italiani Costa Rica: “Qui in Costa Rica – dichiara – ci sono moltissimi italiani e discendenti di italiani, nel trascorso degli anni siamo arrivati ad essere un gruppo piuttosto grande. Siamo distribuiti in tutto il Paese, per questo molti hanno difficoltà quando hanno bisogno di servizi consolari, dato che nel nostro ufficio consolare non ci sono molti funzionari, ma le richieste sono molte e per questo i tempi di risposta sono molto lunghi”. “Vorrei far parte del Comites – conclude – per poter agevolare, aiutare, informare, unire i nostri connazionali residenti in questo Paese”.