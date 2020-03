Ecco il trattamento fiscale per i pensionati italiani all’estero

Il pensionato italiano dovrà valutare con attenzione lo Stato in cui ha deciso di risiedere per il futuro, in modo da comprendere in primo luogo se esiste una convenzione contro la doppia imposizione

Capita ormai non di rado che i nostri pensionati decidano di emigrare all’ estero per godersi nel migliore dei modi la propria pensione, che, in alcuni casi, risulta insufficiente a farli arrivare a fine mese nel Bel Paese. Il primo concetto da tener presente è quello di residenza fiscale.

È fiscalmente residente in Italia – spiega oggi l’Eco Risveglio – la persona che possiede anche solo uno dei seguenti requisiti: è iscritta all’anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà dell’ anno; ha domicilio in Italia per oltre la metà dell’ anno; ha dimora abituale in Italia per oltre la metà dell’anno.

Per cui se una persona ha anche solo uno dei requisiti sopra esposti risulta fiscalmente residente in Italia.

Le pensioni erogate agli espatriati italiani da enti residenti in Italia sono tassate in linea generale nel nostro Paese. Pertanto, il pensionato italiano espatriato, subirà la medesima tassazione di qualsiasi suo “collega” rimasto in Italia ed in più, per il concetto di tassazione concorrente, il reddito sarà assoggettato anche a tassazione nel nuovo Stato di residenza.

Ciò – spiega bene oggi l’Eco Risveglio – però non accade sempre, in quanto, spesso, sono presenti delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, che evitano per appunto la doppia tassazione del reddito, che potrà quindi essere: a tassazione esclusiva in solo uno dei due Stati; a tassazione concorrente, con riconoscimento di un credito d’ imposta per le imposte già versate in Italia.

Pertanto, il pensionato italiano dovrà valutare con attenzione lo Stato in cui ha deciso di risiedere per il futuro, in modo da comprendere in primo luogo se esiste una convenzione contro la doppia imposizione, ed in caso affermativo, sarà necessario comprendere il tipo di tassazione a cui dovrà far fronte.