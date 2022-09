E tu, che colazione fai? L’importanza del primo pasto della giornata

Colazione tradizionale, mediterranea o english breakfast? La colazione ogni giorno è un rito, rappresenta il primo pasto della giornata e viene consumata al mattino. La sua storia ha origini antiche, la parola italiana deriva dal latino collatione, inteso nel significato di riunirsi insieme per conversare durante il pasto. Una buona abitudine che avevano i nostri antenati per scambiarsi pareri, consigli e opinioni per tutta la giornata.

Nel mondo il tradizionale pasto del mattino varia da luogo a luogo, come del resto varia l’alimentazione nei vari paesi del mondo. L’importante è cominciare la giornata con gusto. La colazione tradizionale è buona ed energetica. E’ a base di latte o di spremuta di arancia, che vengono accompagnati da fette di pane e marmellata. Possono essere fette di pane fresco, oppure a cassetta, o anche tostate. Per dare più energia si è soliti imburrare il pane prima di mettere la marmellata. E si può guarnire il tutto con qualche pezzetto di frutta fresca. In alternativa al latte e alla spremuta, si può optare per una tazza di caffè espresso, al ginseng oppure d’orzo.

La colazione mediterranea è equilibrata e vigorosa e prevede una ricca tazza di caffelatte da gustare con un cornetto delicato. Vi si può aggiungere anche lo yogurth. In questo caso è preferibile quello greco, più cremoso e pastoso ed adatto alla prima colazione. Allo yogurt si può abbinare frutta di stagione, frutta secca, o semi di girasole o di zucca. In alternativa al caffelatte si può pasteggiare con uno squisito frullato, abbinato a frutta fresca e biscotti. Una golosità da non rinunciare può essere un pezzetto di cioccolato fondente, per dare una carica di energia a tutta la mattinata.

L’english breakfast, ricca e naturale nello stesso tempo, è ovviamente diffuso in Gran Bretagna ed Irlanda ed è una colazione ricca che si avvicina molto ad un pasto completo vero e proprio. Si tratta generalmente di una tazza di thè o di caffè, da accompagnare a pancetta, salsicce e uova. Il caffè può essere l’espresso ristretto italiano, oppure quello lungo americano, da gustare nella classica tazza grande. Le uova si possono preparare come occhio di bue, strapazzate, sode, in camicia, al tegamino, secondo i propri gusti. In alternativa al pane tostato si possono scegliere patate da saltare in padella. Buona colazione a tutti.