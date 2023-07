DOLOMITI ESTIVE | Familienhotels Südtirol per un’estate fresca in famiglia

Non c'è momento migliore per scoprire le meraviglie delle Dolomiti e regalare esperienze indimenticabili a tutta la famiglia, tra giornate di sole, paesaggi spettacolari e momenti di gioia con i propri cari. Le strutture dei Familienhotels Südtirol rendono questo sogno estivo ancora più speciale: garantiscono servizi di altissimo livello per genitori e figli e il punto di partenza ideale per attività uniche

Durante la stagione estiva le Dolomiti regalano mattine fresche e giornate soleggiate, ideali per momenti di qualità in famiglia nel miglior parco avventura al mondo. Questa terra è un tesoro di varietà e meraviglie, che si rivelano soprattutto in estate: dalle celebri Tre Cime di Lavaredo alle curiosità insolite come la gola del Bletterbach, il Grand Canyon dell’Alto Adige, o le antiche rovine del Castel Wolkenstein. È un luogo perfetto anche per i piccoli esploratori, che potranno affascinarsi con il cielo stellato a San Valentino in Campo, il primo astrovillaggio d’Europa, o immergersi nella storia montana al Museo nelle Nuvole di MMM Corones. Un sogno estivo tra le Dolomiti, reso ancora più speciale dall’ospitalità e dalle attività offerte dalle strutture del gruppo Familienhotels Südtirol, che garantiscono tutte le comodità desiderate da genitori e bambini.

Alcune delle strutture del gruppo

POST ALPINA – FAMILY MOUNTAIN CHALETS ****ˢ. A Versciaco, il primo villaggio alpino dell’Alto Adige offre l’opzione tra suite familiari con trattamento alberghiero e caratteristici chalet con appartamenti arredati con stile e amore. Un autentico paradiso per famiglie e amanti della natura, dove la Famiglia Wachtler ha pensato a ogni comfort per tutte le età: miniclub e teenieclub, centro benessere con piscine e sauna per famiglie, animazione ma anche relax per i genitori nella Post Spa. Situato nelle vicinanze degli impianti di risalita delle Tre Cime Dolomiti, rappresenta il punto di partenza ideale per escursioni estive e tour in bicicletta.

FAMILY RESORT RAINER ****ˢ. A Sesto, nel cuore della regione delle Tre Cime, la famiglia Rainer offre un’esperienza unica dedicata alla passione per le Dolomiti e alla riscoperta della gioia di essere bambini. Oltre alle emozionanti attività familiari di camminate, arrampicate ed escursioni in mountain bike, il resort vanta una raffinata cucina, un’architettura in armonia con la natura, la Dolomit Panorama Spa e un ricco programma di attività adatto a tutte le età. Le famiglie possono godere del pernottamento nel fienile, delle mele arrostite al fuoco, delle cavalcate sui pony e dei trekking con gli alpaca.

ADVENTURE FAMILY HOTEL MARIA ****. Il piccolo gioiello dei Familienhotels a Nova Ponente, per un’estate all’aria aperta tra le splendide montagne del Latemar, prati sconfinati e boschi da fiaba. Offre tour guidati in bici sui passi dolomitici, arrampicate su misura per i bambini, l’Explorer Camp per giovani avventurieri e altre attività in mezzo alla natura. Un ambiente idilliaco nel verde, ai piedi del Catinaccio, con servizi personalizzati e un ricco programma di attività per ogni età, per vivere a stretto contatto con la natura.