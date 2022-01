I componenti del Comites di Bruxelles sono convocati in assemblea il giorno 13 Gennaio 2022 alle ore19 in sede, rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles, per deliberare il suguente o.d.g:

Comunicazioni del Presidente

Approvazione verbale di riunione del 16/12/2021 Elezione del Presidente Elezione del Segretario Elezione dell’esecutivo Elezione del Tesoriere Varie ed eventuali.

Cordiali saluti,

Massimo Romagnoli

Presidente Comites di Bruxelles – Brabante e Fiandre