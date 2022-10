DAL TEXAS A CHICAGO | Italiani all’estero, CTIM partecipa alle celebrazioni del Columbus Day

“Dal Texas alla Wind City, il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo ha partecipato attivamente alle celebrazioni del Columbus Day. Alla parata del Columbus Day a Chicago la delegazione del CTIM e del Comites, guidata dal presidente Carlo Vaniglia, ha potuto sventolare il Tricolore nella continuità e nell’impegno per poter salvaguardare la festività degli italiani in America”. E’ quanto si legge in una breve nota stampa diffusa da Vincenzo Arcobelli, presidente CTIM.