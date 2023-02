CULTURA | Tirelli (MAIE) incontra il Sottosegretario Sgarbi: “Coinvolgeremo gli italiani all’estero”

Mercoledì 1 febbraio, l’On. Franco Tirelli – eletto con il MAIE nella ripartizione estera America Meridionale – ha incontrato Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, nonché noto critico d’arte e personaggio televisivo.

Con Sgarbi “abbiamo parlato di diversi progetti, da portare avanti in comune con gli italiani residenti all’estero, in Sud America in particolare”, ha dichiarato Tirelli sui social. Poi ha aggiunto: “Il Sottosegretario mi ha anche chiesto di preparare questi progetti per lavorare insieme e realizzarli durante quest’anno”.

Durante l’incontro, il Sottosegretario Sgarbi ha fatto sapere a Tirelli che all’interno del ministero della Cultura, così come alla Farnesina, è grande il rispetto a la stima di tutti nei confronti di Ricardo Merlo, presidente MAIE, Sottosegretario agli Esteri nella prima metà della scorsa legislatura, il quale evidentemente ha lasciato un ottimo ricordo di sé e del suo operato.

Di seguito, il post originale del deputato MAIE, in lingua spagnola:

“En el día de la fecha me reuní en el Ministerio de Cultura de Italia con Vittorio Sgarbi. Hablamos sobre diferentes proyectos para llevar a cabo en común con los italianos residentes en el exterior de Sudamérica. Asimismo me solicitó que elaborara dichos proyectos a fin de trabajar en forma conjunta y ejecutarlos durante el presente año”.