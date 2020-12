COVID | Sottosegretaria Zampa: “Niente quarantena per gli italiani all’estero che rientrano in Italia”

La sottosegretaria Zampa ha precisato che “per gli italiani che lasciano l'Italia per andare in vacanza all'estero al rientro è prevista la quarantena"

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervenuta a Timeline, su Sky Tg24, ha parlato anche del rientro in Italia degli italiani all’estero al tempo del Covid.

“In questo momento la previsione è che per gli italiani all’estero non è prevista la quarantena, chi rientra deve fare il tampone”, ha detto l’esponente del governo italiano.

Si deve fare la quarantena, ha aggiunto, solo “nel caso rientri nelle ultime ore, a ridosso del Natale. Nel pomeriggio con il Dpcm arriveranno tutte le indicazioni. Di certo per ora non è prevista la quarantena”.

In conclusione la sottosegretaria Zampa ha precisato che “per gli italiani che lasciano l’Italia per andare in vacanza all’estero al rientro è prevista la quarantena“.