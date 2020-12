Italiani all’estero, Pignataro e Fagiolino componenti del Coordinamento Forza Italia Europa

Il responsabile del Dipartimento Italiani all’estero di Forza Italia, Sen. Lucio Malan, ha nominato Carmelo Pignataro e Vito Fagiolino, connazionali residenti in Germania, componenti del Coordinamento Forza Italia Europa.

I due, già in passato coordinatori del partito in terra tedesca, vantano una lunga militanza politica nel partito fondato da Berlusconi e hanno ricevuto la fiducia del Coordinamento Nazionale per gli italiani all’estero per rilanciare in Europa il partito in vista delle prossime sfide elettorali e non solo.

I due, ringraziando il Sen. Milan per la fiducia, hanno accettato con entusiasmo l’incarico, certi di poter dare un utile contributo alla causa azzurra e agli italiani all’estero.