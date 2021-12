COVID | Prenotare la terza dose è possibile anche per i cittadini AIRE in Italia

Operativi, in questo senso, i portali di prenotazione delle Regioni Lazio e Lombardia

Anche gli italiani residenti all’estero, ovvero quelli regolarmente iscritti all’AIRE, che si trovano temporaneamente in Italia, potranno prenotare la terza dose di vaccino.

Sono infatti già operativi, in questo senso, i portali di prenotazione delle Regioni Lazio e Lombardia. Nel corso del tempo dovrebbero fare lo stesso tutte le altre Regioni d’Italia; almeno, questo è il nostro auspicio.

Approfittiamo per ricordare ai tanti lettori che ogni giorno ci seguono da oltre confine, che per la vaccinazione degli iscritti AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è necessario collegarsi sulla piattaforma – https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – cliccare sul link dedicato in basso a sinistra ed effettuare una pre-adesione inserendo i propri dati che verranno verificati nelle 24-48 ore.

Successivamente, si potrà accedere alla piattaforma ed effettuare la prenotazione per il vaccino.

In alternativa, si può contattare il call center 800 00 99 66 ed effettuare tramite gli operatori la medesima operazione.

Occhio: è vero che il vaccino può salvarti la vita, ma da solo non basta. Distanza interpersonale di almeno 1-2 metri, mascherina nei luoghi chiusi e in quelli più affollati anche se all’aperto, continua igiene delle mani: tutte cose che non dobbiamo assolutamente perdere l’abitudine di fare.